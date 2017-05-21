Российская команда Bronenosec выступает на ЧМ по парусному спорту в классе ТР52

В тосканском курорте Скарлино 16 мая стартовал чемпионат мира по парусному спорту в классе ТР52, который собрал 10 экипажей из семи стран. Россию на этом соревновании представляет команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team. По прошествии пяти гонок соревнований российская команда не смогла подняться выше седьмого места.

«На акватории царит нехарактерно лёгкий ветер, в первый день удалось завершить только одну гонку, а во второй провели три гонки, чтобы наверстать упущенное, но ветер очень нестабильный и лёгкий. Мы провели неделю тренировки здесь перед стартом, и условия были совсем другими.

К примеру, мы стартуем в 15 узлах ветра, а через минуту – уже пять и с другого направления, — продолжает Кулаков, — конечно, в таких условиях соревноваться сложно, но всё же лидеры справляются, а значит, и мы можем!"— рассказал баковый команды Алексей Кулаков.