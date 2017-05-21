Команда Сидоровой выиграла международный турнир по кёрлингу в Дудинке

Команда Анны Сидоровой победила на международном турнире по кёрлингу «Arctic cup», проходившем в Дудинке. В финале российская дружина одолела сборную Канады со скипом Дженнифер Джонс, выигравшую Олимпиаду в Сочи, со счётом 5:3.

В матче за третье место российская команда со скипом Викторией Моисеевой в экстра-энде сломила сопротивление швейцарок во главе с двукратной чемпионкой мира Алиной Пец — 5:4.

Команда Моисеевой в нынешнем сезоне стала победительницей чемпионата Европы, а команда Сидоровой — серебряным призёром чемпионата мира.