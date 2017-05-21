Д. Аверина выиграла ЧЕ в упражнении с обручем, А. Аверина — с мячом

Россиянка Дина Аверина победила в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия). Александра Солдатова стала второй. В упражнении с мячом первенствовала Арина Аверина, а серебряную награду завоевала Солдатова.
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Упражнение с обручем
1. Дина Аверина (Россия) – 18,200.
2. Александра Солдатова (Россия) – 18,150.
3. Линой Ашрам (Израиль) – 17,975.
Упражнение с мячом
1. Арина Аверина (Россия) – 18,850.
2. Александра Солдатова (Россия) – 18,125.
3. Алина Гарнашко (Беларусь) – 17,550.