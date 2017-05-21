18-летний ходок Широбоков отобрался на чемпионат мира — 2017

18-летний россиянин Сергей Широбоков выполнил квалификационный норматив для участия в чемпионате мира — 2017 в Лондоне в соревнованиях по спортивной ходьбе. Он стал 12-м на дистанции 20 км на Кубке Европы в чешском городе Подебрады с результатом 1:22.19 при нормативе 1:24.00.

Широбоков — единственный россиянин в мужской ходьбе, допущенный до международных соревнований в качестве независимого спортсмена. Напомним, что на выступления россиян на соревнованиях по лёгкой атлетике под национальным флагом по-прежнему наложен запрет.