Сборная РФ победила в общекомандном зачёте на ЧЕ по художественной гимнастике

Сборная России уверенно победила в общекомандном зачёте на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Венгрии. Было разыграно шесть комплектов наград – всё золото взяли россиянки. Также в активе отечественных гимнасток три серебра. Вторыми в общекомандном зачёте стали болгарки (0-1-2), третьими – белоруски (0-1-1).

В отдельных упражнениях по две золотые медали завоевали сёстры Аверины. Дина первенствовала с обручем и лентой, Арина — с мячом и булавами. Кроме того, в активе Дины – серебро с булавами. Александра Солдатова стала второй с обручем и мячом.

Юниорская сборная России победила в групповых упражнениях с пятью парами булав. Национальная сборная выиграла командный турнир.