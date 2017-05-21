Юнгельс выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия», Закарин — девятый

Гонщик из Люксембурга Боб Юнгельс, представляющий команду Quick-Step Floors, выиграл 15-й этап знаменитой веломногодневки «Джиро д’Италия». Призёрами холмистого этапа из Вальденго до Бергамо протяжённостью 199 км стали колумбиец Найро Кинтана из Movistar и француз Тибо Пино из FDJ, финишировавшие с тем же временем. В одной группе с лидерами пересёк финишную черту и россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, занявший девятое место на этапе.

В общем зачёте Закарин сохранил пятое место с отставанием от лидера, голландца Тома Дюмулена из Sunweb, в 4,24 минуты.