Самбисты РФ завоевали семь золотых медалей в 3-й день ЧЕ в Минске

Российские спортсмены завоевали девять медалей (семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую) в заключительный день чемпионата Европы по самбо, который проходил в Минске.

В соревнованиях женщин чемпионками Европы стали Анастасия Валова (весовая категория до 56 кг), победившая в финале белоруску Кристину Казаной, и Анастасия Хомячкова (до 68 кг), взявшая верх в решающем поединке над сербкой Иваной Яндрич. Бронзовым призёром в категории свыше 80 кг стала Анна Балашова.

В спортивном самбо у мужчин Владимир Березовский в финальной схватке в категории до 62 кг поборол армянина Артура Саакяна. Также победителем соревнований стал россиянин Али Куржев (до 82 кг), взявший верх над белорусом Тимофеем Емельяновым. В супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг) Аслан Камбиев в финале уступил белорусу Юрию Рыбаку и стал серебряным призером континентального первенства.

В боевом самбо россияне вновь завоевали все разыгрываемые золотые медали. Их обладателями стали Владимир Ламанов (до 52 кг), Павел Пантелеев (до 68 кг) и Султан Алиев (до 90 кг).