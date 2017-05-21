Мозер: в фигурном катании на Играх-2018 побеждать будет тот, кто проснётся

Нина Мозер, тренер всех российских пар, выступавших на чемпионате мира – 2017 по фигурному катанию и соответственно претендующих на места в сборной страны на Олимпийских играх – 2018, рассказала о подготовке к главному событию четырёхлетия.

«От полученного в Сочи опыта можно взять всего процентов 20. И тому есть несколько причин. Сочинская Олимпиада была проектом национального масштаба, и при подготовке к ней спортсменам олимпийской сборной были созданы прекрасные условия. Сейчас же ситуация поменялась. Пришло новое руководство в Минспорт. Существенно сократилось финансирование. Наша федерация делает максимум возможного, чтобы обеспечить подготовку фигуристов к Играм, но это непростая задача.

Есть ещё одна вещь. Нам выдали расписание Олимпийских игр. Тренировки у фигуристов начинаются в 7 утра, соревнования — в 10. Следовательно вставать придётся в 5 утра, а с учётом олимпийского командного турнира нагрузка удваивается. Понятно, что такое расписание было сделано по требованию ТВ и ввиду популярности шорт-трека в Корее. Соревнования по шорт-треку будут начинаться вечером, когда обычно стартовали фигуристы. Мне возразят, что в таких условиях будут все спортсмены. Но моё мнение, что в фигурном катании на этих Играх побеждать будет тот, кто проснётся.

К тому же фигуристы из Европы ещё ни разу не опробовали олимпийский лёд. Хотя другие страны имели такую возможность, в прошлом сезоне на олимпийском катке прошёл Турнир четырёх континентов. В плане акклиматизации придётся нелегко. До Олимпиады остаётся не так много времени, но пока никто из представителей спортивной науки и медицины не представил нам внятных рекомендаций, как готовиться к старту. За сколько времени лучше приезжать, нужно ли заранее моделировать ситуацию с учётом временной разницы или такие эксперименты приведут к растренированности спортсменов и так далее», — приводит слова Мозер пресс-служба ФФККР.