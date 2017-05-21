А. Аверина: золото в упражнении с булавами стало неожиданным для меня

Российская гимнастка-«художница» Арина Аверина, ставшая в Будапеште двукратной чемпионкой Европы в отдельных видах программы, выиграв упражнения с мячом и булавами, прокомментировала своё выступление.

«Я очень довольна своим выступлением, я показала свой лучший результат с обоими предметами. Стать чемпионкой Европы — это огромное достижение, которым я очень горжусь. Золотая медаль в упражнении с булавами стала немного неожиданной для меня, потому как о том, что буду выступать с этим предметом, я узнала в последний момент. С сестрой-близнецом Диной мы не соперницы, мы всегда поддерживаем друг друга. Мне гораздо сложнее наблюдать за её выступлением на ковре, чем выступать самой. Свою программу я могу контролировать, а когда Дина на ковре, я ничем не могу ей помочь», — приводит слова Авериной официальный сайт Европейского гимнастического союза.