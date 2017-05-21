Сборная ЮАР по регби-7 выиграла МС сезона-2016/17, россияне — 14-е

21 мая этапом в Лондоне завершилась Мировая серия по регби-7 среди мужских команд сезона-2016/17. Победителем соревнований по сумме всех 10 этапов стала сборная ЮАР, набравшая 194 очка. На втором месте со 164 очками финишировала команда Англии. Замкнула тройку призеров сборная Фиджи (150 очков).

Сборная России с 29 очками в активе стала 14-й в итоговом зачёте Мировой серии и сохранила за собой право принять участие во всех десяти этапах турнира сезона-2017/18. Покидает Мировую серию сборная Японии. Ее место займет команда Испании.

Напомним, что на заключительном этапе Мировой серии в Лондоне сборная России заняла 14-е место, выиграв на турнире 1 матч из 5. В матче за 13-е место команда Андрея Сорокина только в дополнительно время уступила сборной Самоа 19:24.