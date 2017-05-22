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Тихонов: назначение Коновалова — это правильный выбор

22 мая 2017, понедельник. 00:54. Другие

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал назначение старшим тренером женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова.

«Я считаю, что назначение Коновалова — это правильный выбор. Ему нужен опытный помощник, и тогда мы можем рассчитывать на улучшение результата женской команды. На днях у меня состоялся довольно жесткий разговор с Коноваловым. Он немного мягковатый тренер. Я ему сказал, что он должен измениться — его слово должно стать законом, а спортсменки должны внимательно слушать все его установки. В прошлом сезоне я наблюдал следующую картину: тренер что-то объясняет, а многие девушки его не слушают. Поэтому первая задача Сергея — наладить дисциплину. Это одна из основных составляющих результата. Так было всегда, и глупо от этого отходить.

Помогать Коновалову будет Николай Загурский? Я категорически против этого кандидата. Он работает в федерации уже несколько десятилетий, но толку от него немного. За всё это время он не разработал ни одной современной методики тренировочного процесса», — приводят слова Тихонова «Известия».

СБР: старший тренер Коновалов приступил к работе с женской сборной России
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Александр Тихонов Сергей Коновалов
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22 мая 2017, понедельник
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