Тихонов: назначение Коновалова — это правильный выбор

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал назначение старшим тренером женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова.

«Я считаю, что назначение Коновалова — это правильный выбор. Ему нужен опытный помощник, и тогда мы можем рассчитывать на улучшение результата женской команды. На днях у меня состоялся довольно жесткий разговор с Коноваловым. Он немного мягковатый тренер. Я ему сказал, что он должен измениться — его слово должно стать законом, а спортсменки должны внимательно слушать все его установки. В прошлом сезоне я наблюдал следующую картину: тренер что-то объясняет, а многие девушки его не слушают. Поэтому первая задача Сергея — наладить дисциплину. Это одна из основных составляющих результата. Так было всегда, и глупо от этого отходить.

Помогать Коновалову будет Николай Загурский? Я категорически против этого кандидата. Он работает в федерации уже несколько десятилетий, но толку от него немного. За всё это время он не разработал ни одной современной методики тренировочного процесса», — приводят слова Тихонова «Известия».