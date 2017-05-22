Российские гребцы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧЕ в Германии

Сборная России по академической гребле завоевала две медали — золотую и бронзовую — на юниорском чемпионате Европы для спортсменов на старше 19 лет, который прошёл в Германии.

Золото россияне Денис Рябчук, Алексей Швецов, Сергей Искив, Юрий Гиндич, Иван Трофимов, Артём Греб, Артем Рудниченко, Григорий Горюшин и Илья Попов выиграли в классе лодок JM8+ (восьмёрка с рулевым).

Бронзовая награда в активе Юлии Мелешкиной, Ольги Иноземцевой, Виктории Луганской и Елены Захватовой в классе JW4x (четвёрка парная).