Аверина — вторая в скрэтче на Гран-при Тулы, Плужникова — третья

Литовская велогонщица Оливия Балейзите победила в скрэтче на международных соревнованиях — Гран-при Тулы — по велоспорту на треке. Второй результат продемонстрировала россиянка Мария Аверина. Тройку призёров замкнула её соотечественница Лидия Плужникова.

Участие в Гран-при Тулы также примет призёр Олимпийских игр, действующая чемпионка мира россиянка Дарья Шмелёва.

Соревнования в Туле завершатся 23 мая. 26-28 мая в Крылатском состоятся международные соревнованиях по велоспорту на треке — Гран-при Москвы.