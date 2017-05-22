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Мустафина: в спорте я добилась многого, а в жизни пока ничего

22 мая 2017, понедельник. 12:54. Другие

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы россиянка Алия Мустафина прокомментировала информацию о том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут продала свои олимпийские медали за $ 230 000, а также сказала, что разделяет спорт и жизнь вне его.

«К поступку Ольги Корбут я отношусь нейтрально. Это её медали, она их выиграла. И она сделала с ними то, что сама захотела сделать. К этому, как мне кажется, нечего больше добавить.

Если какая-то крайняя нужда и никак иначе нельзя из этого выбраться… Я бы поступила так же. Вне всякого сомнения. Всё равно звание олимпийской чемпионки заключено не внутри медали. И оно не продаётся. Поэтому, если жизнь вынуждает… Да, медали можно продать. И ничего здесь такого нет.

Люди смотрят прежде всего на выступления. Ольга Корбут была невероятно обаятельной на помосте. И трудно было рассмотреть, какой она при этом человек, какой у неё характер. В ней видели гимнастку, и в роли гимнастки она стала всеобщей любимицей. Всё остальное немногим дано было узнать. После того как она закончила свою карьеру, ей предложено было жить уже со своим характером, и это была совсем другая жизнь. Стоит очень чётко разделять спорт и саму жизнь. Я, по крайней мере, для себя всегда разделяла. И до сих пор считаю, что в спорте я добилась многого, а в жизни пока ничего", — цитирует Мустафину VTBRussia.

Источник: VTBRussia Сообщить об ошибке
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Алия Мустафина
Новости. Другие
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