Дюмулен: я не хотел выигрывать время у Кинтаны из-за его падения

Лидер генеральной классификации веломногодневки «Джиро д’Италия» голландец Том Дюмулен из команды Sunweb рассказал, почему принял решение не увеличивать отрыв от колумбийца Наиро Кинтаны из Movistar, который упал на 15-м этапе гонки.

«Это был очень быстрый и сложный этап, но я его провёл неплохо. Я просто старался защитить свою розовую майку, ничего больше. Я не хотел выигрывать время у Кинтаны из-за его падения. Я посчитал, что это было бы неправильно», – приводит слова Дюмулена официальный сайт соревнований.