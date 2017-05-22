Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Совет спортсменов МПК поддержал решение продлить отстранение ПКР

22 мая 2017, понедельник. 17:42. Другие

Глава совета спортсменов Международного олимпийского комитета Челси Готелл заявила, что совет поддержал решение организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России.

«Совет спортсменок МПК поддерживает решение, принятое исполкомом организации, продлить отстранение ПКР, вступившее в силу 7 августа 2016 года. Паралимпийские игры — это вершина карьеры для любого паралимпийца. Паралимпийские игры—2018 в Пхенчхане уже скоро, и я настоятельно рекомендую ПКР усиленно работать, чтобы гарантировать выполнение критериев для восстановления», — приводит слова Готелл официальный сайт МПК.

Источник: Международный паралимпийский комитет Сообщить об ошибке
Теги
Паралимпиада
Новости. Другие
22 мая 2017, понедельник
18:09 Вопрос о допуске россиян на Паралимпиаду-2018 решится до выборов президента МПК
17:57 Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выберут японские школьники
17:42 Совет спортсменов МПК поддержал решение продлить отстранение ПКР
17:05 Решение об участии паралимпийцев РФ в Играх-2018 будет принято в сентябре
16:41 Самохин: на 2-м этапе НПЛ не удалось избежать влияния судейских ошибок на подиум
16:23 Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР
15:52 Российские бадминтонисты не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ среди смешанных команд
14:59 Дюмулен: я не хотел выигрывать время у Кинтаны из-за его падения
14:19 Вылегжанин: надеемся, что к концу недели получим в CAS положительный результат
12:54 Мустафина: в спорте я добилась многого, а в жизни пока ничего
12:39 Аверина — вторая в скрэтче на Гран-при Тулы, Плужникова — третья
12:05 Толоконский: около 10 объектов Универсиады-2019 планируем сдать раньше срока
11:55 Пискунов стал вторым в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке
11:33 Российские гребцы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧЕ в Германии
10:54 Велогонщик «Астаны» врезался в дорожный знак на 15-м этапе «Джиро д’Италия»
10:41 Винер-Усманова: Аверины на чемпионате Европы были в ударе, это был бенефис
09:53 Громова: не верьте, что русские все на допинге
09:49 Шуртер победил на этапе КМ по маунтинбайку в кросс-кантри, Селедков — 43-й
09:47 Бутов: далеко не всем по душе резкие оценочные формулировки Исинбаевой
09:36 Борец Сурков: мне уже 24-й год, а я до сих пор живу с родителями
09:27 Мустафина: у меня нет такого, что я любой ценой должна вернуться и побеждать
09:24 Navigator Sailing Team выиграла третий этап Национальной парусной лиги
09:16 Туганов победил на турнире по конкуру в Германии
00:54 Тихонов: назначение Коновалова — это правильный выбор
00:31 Бадминтонисты РФ стартовали на Кубке Судирмана с поражения от Южной Кореи
00:16 Мозер: новая программа Тарасовой и Морозова получилась немного неожиданной
21 мая 2017, воскресенье
23:24 Сборная ЮАР по регби-7 выиграла МС сезона-2016/17, россияне — 14-е
23:13 А. Аверина: золото в упражнении с булавами стало неожиданным для меня
22:38 Гандболистки «Динамо-Синара» заняли пятое место в ЧР, обыграв «Астраханочку»
22:09 Мозер: в фигурном катании на Играх-2018 побеждать будет тот, кто проснётся
21:55 Сборная Шотландии выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, россияне — 14-е
21:09 Смердова: у меня остались силы для решающего рывка
20:44 Российские самбисты выиграли медальный зачёт ЧЕ в Минске
20:34 Самбисты РФ завоевали семь золотых медалей в 3-й день ЧЕ в Минске
20:14 Смердова принесла России первую медаль под нейтральным флагом
20:01 Китаец Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при ФИДЕ в Москве
19:46 Дзюдоист Халмурзаев выиграл турнир «Большого шлема», сборная РФ — вторая
19:30 Российские саблисты завоевали серебро на этапе КМ в Мадриде
19:22 Юнгельс выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия», Закарин — девятый
19:02 Сборная РФ победила в общекомандном зачёте на ЧЕ по художественной гимнастике
19:00 18-летний ходок Широбоков отобрался на чемпионат мира — 2017
16:28 Д. Аверина — чемпионка Европы по художественной гимнастике в упражнении с лентой
15:31 Арина Аверина выиграла упражнение с булавами на ЧЕ, Дина Аверина — вторая
14:48 Д. Аверина выиграла ЧЕ в упражнении с обручем, А. Аверина — с мячом
13:46 Жеребченко стал третьим на этапе Гран-при по фехтованию в Шанхае
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
© championat.com, 2000–2017