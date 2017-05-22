Совет спортсменов МПК поддержал решение продлить отстранение ПКР

Глава совета спортсменов Международного олимпийского комитета Челси Готелл заявила, что совет поддержал решение организации продлить отстранение Паралимпийского комитета России.

«Совет спортсменок МПК поддерживает решение, принятое исполкомом организации, продлить отстранение ПКР, вступившее в силу 7 августа 2016 года. Паралимпийские игры — это вершина карьеры для любого паралимпийца. Паралимпийские игры—2018 в Пхенчхане уже скоро, и я настоятельно рекомендую ПКР усиленно работать, чтобы гарантировать выполнение критериев для восстановления», — приводит слова Готелл официальный сайт МПК.