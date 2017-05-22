Гимнаст Прокопьев выиграл этап Мирового вызова в вольных упражнениях

Россиянин Кирилл Прокопьев одержал победу в вольных упражнениях на этапе Мирового вызова, который проходил в Хорватии. Его соотечественник Сергей Ельцов завоевал второе место в упражнениях на брусьях и третье — на перекладине. Ещё один представитель России Никита Симонов стал вторым в упражнениях на кольцах.

Спортивная гимнастика. Этап Мирового вызова. Осиека, Хорватия

Мужчины. Вольные упражнения

1. Кирилл Пригода (Россия) — 14,767.

2. Артём Долгопят (Израиль) — 14,700.

3. Кристиан Бонсер (Венгрия) — 14,133.

Брусья

1. Хоссимар Орландо Кальво Морено (Колумбия) — 14,676.

2. Сергей Ельцов (Россия) — 14,700.

3. Хосе Луис Фуэнтес Бустаманте (Венесуэла) — 14,167.

Кольца

1. Артур Занетти (Бразилия) — 14,900.

2. Никита Симонов (Россия) — 14,400.

3. Эйал Глазер (Израиль) — 14,233.

Перекладина

1. Тин Србич (Хорватия) — 14,367.

2. Барт Деурлоо (Нидерланды) — 14,333.

3. Сергей Ельцов (Россия) — 14,100.

Конь

1. Риз Маккленаган (Ирландия) — 14,267.

2. Роберт Селигман (Хорватия) — 13,567.

3. Матийя Барон (Хорватия) — 13,533.

Опорный прыжок

1. Аудрис Нин Рейес (Доминиканская Республика) — 14,484.

2. Илья Яковлев (Бразилия) — 14,200.

3. Андрей Медведев (Израиль) — 14,134.