ПКР: высказывания МПК носят субъективный и туманный характер

Паралимпийский комитет России выступил с заявлением относительно решения Международного паралимпийского комитета продлить отстранение ПКР от членства в МПК.

«Наряду с практическими вопросами восстановления членства в МПК в ходе пресс-конференции прозвучали заявления о необходимости коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете. Эти высказывания носят весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным. ПКР продолжает вести работу по выполнению пунктов критериев восстановления членства в МПК для рассмотрения на исполкоме МПК в сентябре этого года, где будет решаться вопрос о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане.

ПКР сообщает, что российские спортсмены продолжают вести подготовку к зимним Паралимпийским играм. В тех видах спорта, которые не находятся под непосредственным контролем МПК, паралимпийцы продолжают выступать на крупных международных соревнованиях. ПКР получены официальные согласия о допуске спортсменов к участию в соревнованиях от 17 международных спортивных федераций.