Сазанов выиграл международную велогонку по очкам на треке в Туле

Россиянин Андрей Сазанов одержал победу в международной гонке по очкам на велотреке на Гран-при Тулузы, которая состоялась во Франции. Второе место завоевал его соотечественник Евгений Ковалёв, а замкнул тройку призёров ещё один представитель России Максим Сухов.

Велотрек. Гран-при Тулузы. Франция

Гонка по очкам

1. Андрей Сазанов (Россия) — 42.

2. Евгений Ковалёв (Россия) — 35.

3. Максим Сухов (Россия) — 31.

Турнир в Туле проходит уже в 47-й раз. Традиционно в нём принимают участие спортсмены из России, Германии, Литвы, Беларуси и Казахстана.