«Ростов-Дон» — чемпион России по гандболу среди женских команд сезона-2016/17

«Ростов-Дон» нанёс поражение «Ладе» со счётом 26:18 во втором матче финальной серии женской Суперлиги чемпионата России по гандболу.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 и ростовская команда в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата России.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. Финал

Второй матч

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Лада» (Тольятти) — 26:18 (14:7, 12:11).

Во втором матче серии за третье место в эти минуты сражаются краснодарская «Кубань» и красногорская «Звезда».