«Динамо-Виктор» обыграло СКИФ в первом матче за третье место в ЧР по гандболу

«Динамо-Виктор» нанёс поражение СКИФу со счётом 32:27 в первом матче серии за третье место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Ставрополе.
Серия за третье место проходит в три матча. Второй из них пройдёт 23 мая в Краснодаре.
Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Серия за третье место
Первый матч
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — СКИФ (Краснодар) — 32:27 (16:10, 16:17).
В финале чемпионата России среди женских команд «Ростов-Дон» завоевал золотые медали в третий раз в своей истории.