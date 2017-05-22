«Динамо-Виктор» обыграло СКИФ в первом матче за третье место в ЧР по гандболу

«Динамо-Виктор» нанёс поражение СКИФу со счётом 32:27 в первом матче серии за третье место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Ставрополе.

Серия за третье место проходит в три матча. Второй из них пройдёт 23 мая в Краснодаре.

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Первый матч

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — СКИФ (Краснодар) — 32:27 (16:10, 16:17).

В финале чемпионата России среди женских команд «Ростов-Дон» завоевал золотые медали в третий раз в своей истории.