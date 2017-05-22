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Мутко: выполнив два критерия, сможем реально повлиять на МПК

22 мая 2017, понедельник. 21:42. Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о продлении отстранения Паралимпийского комитета России от членства в МПК.

«Сложно пока комментировать, ничего нового мы не получили. Всё оставили в силе, ссылаясь на выполнение определённых критериев. Будем надеяться, что при выполнении двух критериев мы можем реально на них повлиять – это восстановление РУСАДА и допуск инспекторов в закрытые города. Больше никаких невыполнимых критериев я не вижу.

ВАДА рассмотрело заявку России и доклады независимых комиссий. До 31 мая последние рекомендации будут выполнены, и РУСАДА начнёт работать, но пока с временным допуском», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко ВАДА Отстранение России
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22 мая 2017, понедельник
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