Мутко: выполнив два критерия, сможем реально повлиять на МПК

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета о продлении отстранения Паралимпийского комитета России от членства в МПК.

«Сложно пока комментировать, ничего нового мы не получили. Всё оставили в силе, ссылаясь на выполнение определённых критериев. Будем надеяться, что при выполнении двух критериев мы можем реально на них повлиять – это восстановление РУСАДА и допуск инспекторов в закрытые города. Больше никаких невыполнимых критериев я не вижу.

ВАДА рассмотрело заявку России и доклады независимых комиссий. До 31 мая последние рекомендации будут выполнены, и РУСАДА начнёт работать, но пока с временным допуском», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.