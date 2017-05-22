Вяльбе: CAS сообщит решение по отстранённым российским лыжникам до 26 мая

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международный спортивный суд сообщит своё решение по поводу апелляций временно отстранённых российских лыжников до 26 мая.

«Всё, что наши адвокаты хотели сказать, они сказали. Слушания продолжались с восьми утра до семи вечера. В первой половине дня выступили адвокаты Александра Легкова и Евгения Белова, потом настал черёд представителей Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Надеюсь, их аргументированные доводы были услышаны судьями. Говорю так осторожно, потому что прогнозы на судебные решения — дело неблагодарное. В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая. Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне.

Нас просили объединить все апелляции в одно дело, но, на мой взгляд, это не совсем правильно. Да, обвинения у всех одинаковые, но всё равно каждый должен отвечать за себя. К тому же мы помним судьбу коллективной заявки Всероссийской федерации лёгкой атлетики по участию её спортсменов в Играх-2016», — приводит слова Вяльбе официальный сайт ОКР.