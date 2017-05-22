Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вяльбе: CAS сообщит решение по отстранённым российским лыжникам до 26 мая

22 мая 2017, понедельник. 22:34. Другие

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международный спортивный суд сообщит своё решение по поводу апелляций временно отстранённых российских лыжников до 26 мая.

«Всё, что наши адвокаты хотели сказать, они сказали. Слушания продолжались с восьми утра до семи вечера. В первой половине дня выступили адвокаты Александра Легкова и Евгения Белова, потом настал черёд представителей Евгении Шаповаловой, Алексея Петухова и Максима Вылегжанина. Надеюсь, их аргументированные доводы были услышаны судьями. Говорю так осторожно, потому что прогнозы на судебные решения — дело неблагодарное. В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая. Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне.

Нас просили объединить все апелляции в одно дело, но, на мой взгляд, это не совсем правильно. Да, обвинения у всех одинаковые, но всё равно каждый должен отвечать за себя. К тому же мы помним судьбу коллективной заявки Всероссийской федерации лёгкой атлетики по участию её спортсменов в Играх-2016», — приводит слова Вяльбе официальный сайт ОКР.

Источник: Олимпийский комитет России Сообщить об ошибке
Теги
Елена Вяльбе
Новости. Другие
22 мая 2017, понедельник
22:34 Вяльбе: CAS сообщит решение по отстранённым российским лыжникам до 26 мая
21:42 Мутко: выполнив два критерия, сможем реально повлиять на МПК
21:20 «Чеховские медведи» вышли вперёд в финальной серии мужского ЧР по гандболу
21:12 «Кубань» завоевала 3-е место в женском чемпионате России по гандболу—2016/17
20:46 «Динамо-Виктор» обыграло СКИФ в первом матче за третье место в ЧР по гандболу
20:41 «Ростов-Дон» — чемпион России по гандболу среди женских команд сезона-2016/17
20:07 Сазанов выиграл международную велогонку по очкам на треке в Туле
20:03 ПКР: высказывания МПК носят субъективный и туманный характер
19:15 «Дина» вышла вперёд в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Газпромом-Югра»
19:08 Гимнаст Прокопьев выиграл этап Мирового вызова в вольных упражнениях
18:09 Вопрос о допуске россиян на Паралимпиаду-2018 решится до выборов президента МПК
17:57 Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио выберут японские школьники
17:42 Совет спортсменов МПК поддержал решение продлить отстранение ПКР
17:05 Решение об участии паралимпийцев РФ в Играх-2018 будет принято в сентябре
16:41 Самохин: на 2-м этапе НПЛ не удалось избежать влияния судейских ошибок на подиум
16:23 Международный паралимпийский комитет продлил отстранение ПКР
15:52 Российские бадминтонисты не смогли выйти в 1/4 финала ЧМ среди смешанных команд
14:59 Дюмулен: я не хотел выигрывать время у Кинтаны из-за его падения
14:19 Вылегжанин: надеемся, что к концу недели получим в CAS положительный результат
12:54 Мустафина: в спорте я добилась многого, а в жизни пока ничего
12:39 Аверина — вторая в скрэтче на Гран-при Тулы, Плужникова — третья
12:05 Толоконский: около 10 объектов Универсиады-2019 планируем сдать раньше срока
11:55 Пискунов стал вторым в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке
11:33 Российские гребцы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧЕ в Германии
10:54 Велогонщик «Астаны» врезался в дорожный знак на 15-м этапе «Джиро д’Италия»
10:41 Винер-Усманова: Аверины на чемпионате Европы были в ударе, это был бенефис
09:53 Громова: не верьте, что русские все на допинге
09:49 Шуртер победил на этапе КМ по маунтинбайку в кросс-кантри, Селедков — 43-й
09:47 Бутов: далеко не всем по душе резкие оценочные формулировки Исинбаевой
09:36 Борец Сурков: мне уже 24-й год, а я до сих пор живу с родителями
09:27 Мустафина: у меня нет такого, что я любой ценой должна вернуться и побеждать
09:24 Navigator Sailing Team выиграла третий этап Национальной парусной лиги
09:16 Туганов победил на турнире по конкуру в Германии
00:54 Тихонов: назначение Коновалова — это правильный выбор
00:31 Бадминтонисты РФ стартовали на Кубке Судирмана с поражения от Южной Кореи
00:16 Мозер: новая программа Тарасовой и Морозова получилась немного неожиданной
21 мая 2017, воскресенье
23:24 Сборная ЮАР по регби-7 выиграла МС сезона-2016/17, россияне — 14-е
23:13 А. Аверина: золото в упражнении с булавами стало неожиданным для меня
22:38 Гандболистки «Динамо-Синара» заняли пятое место в ЧР, обыграв «Астраханочку»
22:09 Мозер: в фигурном катании на Играх-2018 побеждать будет тот, кто проснётся
21:55 Сборная Шотландии выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, россияне — 14-е
21:09 Смердова: у меня остались силы для решающего рывка
20:44 Российские самбисты выиграли медальный зачёт ЧЕ в Минске
20:34 Самбисты РФ завоевали семь золотых медалей в 3-й день ЧЕ в Минске
20:14 Смердова принесла России первую медаль под нейтральным флагом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?
Анатолий Хованцев
361 (8%)
Николай Лопухов
90 (2%)
Дмитрий Губерниев
907 (20%)
Валерий Польховский
389 (9%)
Леонид Гурьев
71 (2%)
Павел Ростовцев
299 (7%)
Владимир Королькевич
152 (3%)
Виталий Мутко
702 (16%)
Александр Тихонов
428 (10%)
Магдалена Нойнер
1072 (24%)
Проголосовало: 4471
Архив →
© championat.com, 2000–2017