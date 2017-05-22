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Гонщик «Астаны» Кангерт досрочно завершил сезон из-за травмы

22 мая 2017, понедельник. 23:28. Другие

Эстонский гонщик «Астаны» Танел Кангерт досрочно завершил сезон из-за травмы, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

На 15-м этапе «Джиро д´Италия» Кангерт врезался в дорожный знак. Обследование в больнице в Брешии выявило у спортсмена перелом плечевой кости левой руки и вывих с переломом на правом плече. 22 мая Кангерту была сделала операция.

Теперь ему понадобится шесть-семь месяцев на восстановление. 16-й этап «Джиро д´Италия» пройдёт 23 мая. 22 мая гонщикам был предоставлен день отдыха.

Источник: Официальный сайт велокоманды "Астана" Сообщить об ошибке
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