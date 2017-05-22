Бужан: может показаться, что «Ростов-Дон» выиграл ЧР легко, но это не так

Главный тренер «Ростова-Дон» Фредерик Бужан поделился впечатлениями от победы своей команды над тольяттинской «Ладой» в финальной серии плей-офф женского чемпионата России по гандболу.

«Мы провели четыре фантастических месяца. Отлично сыграли в Кубке ЕГФ и стабильно в чемпионате России. Выиграли 27-й матч подряд, поздравляю с этим игроков и весь тренерский штаб.

Кому-то может показаться, что победа далась легко, но это не так. Очень тяжёлым был первый матч, мы сделали из него правильные выводы. Важно было найти грань между стрессом и чрезмерной уверенностью. Мы её нашли», — приводит слова Бужана официальный сайт клуба.