Акопян: «Лада» сыграла с «Ростовом-Дон» безвольно, бездарно

Главный тренер «Лады» Левон Акопян прокомментировал поражение от «Ростова-Дон» со счётом 18:26 в решающем матче финальной серии чемпионата России по гандболу.

«Сыграли безвольно, бездарно. Уступили достойному сопернику, но могли сыграть лучше. Мы не смогли сделать финал интересным — в первую очередь из-за фантастической игры вашей команды.

Всё, что мы бросали вниз, — подарок Лунде. Она за 10 минут привела нас в состояние негодности, её заслуга в том, что она нас деморализовала. Хотя я просил своих игроков больше бросать верхом», — приводит слова Акопяна официальный сайт «Ростова-Дон».