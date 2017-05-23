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Вяльбе: если Устюгов скажет, что пробежит все гонки на ОИ-2018, так и будет

23 мая 2017, вторник. 10:37. Другие

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от выступления российских лыжников на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане и сказала, что если Сергей Устюгов выразит готовность пробежать все гонки на Играх, то получит такую возможность.

«Я считаю, что на Олимпиаде универсалам нужно концентрироваться на тех гонках, где ты реально можешь выиграть медаль. Но если речь идёт о лидере команды, я приму любое его решение. Если к началу Олимпийских игр лидером будет Устюгов, и он скажет мне, что побежит всё, значит, так и будет. Тот, кто показывает соответствующие результаты, имеет право на личный выбор.

Место в первой тройке на этапе Кубка мира автоматически означает попадание на чемпионат мира или Олимпийские игры, как и в случае, если спортсмен дважды финиширует в первой шестёрке. Обязательно учитывается профиль спортсменов, если человек специализируется на «классике», то и в команду он отбирается по результатам в этой дисциплине на конкретной дистанции», – цитирует Вяльбе ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Елена Вяльбе ОИ-2018 Сергей Устюгов
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