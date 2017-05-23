Меньшов: Закарин способен войти в тройку лучших по итогам «Джиро д'Италия»

Победитель «Джиро д'Италия» 2009 года Денис Меньшов оценил шансы велогонщика Katusha-Alpecin Ильнура Закарина занять место в тройке генеральной классификации по итогам «Джиро-2017». После 15-го этапа он занимает пятое место.

«Я думаю, да, он способен войти в тройку лучших. Тем более учитывая этап в Оропе. Видно, что пик формы у него в этом году смещён, раньше он приходился на „Романдию“ и на первую часть „Джиро“, тогда как третья часть и есть самая решающая. Сейчас видно, что план другой, третья неделя нереально тяжёлая. Была пара кризисных дней, „разделку“ он не так чтобы блестяще проехал, но всё-таки отстоял свои позиции, и места со второго по пятое для него вполне реальны», — цитирует Меньшова «Р-Спорт».