Вяльбе: слова Нортуга о желании выступать за Россию — его фирменная шутка

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Петера Нортуга, который заявил, что может обратиться в ФЛГР с просьбой разрешить ему выступать за Россию.

«У Петера прекрасное чувство юмора, и в том числе за это его так любят болельщики во всём мире. Я тоже с огромным уважением отношусь к этому великому спортсмену, даже несмотря на его критику в мой адрес за курение.

Видите ли, у каждого свои недостатки. Кто-то курит, а кто-то садится в нетрезвом виде за руль. Что касается его заявления, это была фирменная шутка в стиле Нортуга. Без доли правды», – цитирует Вяльбе официальный сайт ОКР.