Манагарова: вряд ли мы с Трефиловым будем портить друг другу нервы

Капитан гандбольного клуба «Ростов-Дон» Юлия Манагарова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину прокомментировала информацию, что в концовке сезона она с подачи Евгения Трефилова вновь стала считаться легионером, несмотря на наличие российского паспорта.

«Ситуацию восприняла с непониманием – почему именно сейчас? Мы же все идём к одной цели, я однозначно выразила желание играть в сборной России. Три года я провела в России в статусе легионера, а затем были приложены очень большие усилия, чтобы мне побыстрее выдали российский паспорт. Я же русская, хоть и родилась на Украине, у меня родители русские, и новый сезон я начала в качестве российского игрока. Никаких нарушений ни с моей стороны, ни со стороны клуба не было – специальная комиссия по допуску к чемпионату изучила все документы и вынесла своё решение. А затем в регламент были внесены изменения.

Почему никто не протестовал? Не могу сказать. Возможно, просто не знали. А Трефилову, наверное, кто-то подсказал перед нашей полуфинальной серией с «Кубанью». Знаете, на войне все средства хороши. Почему бы не попробовать и такое, если есть хоть малейший шанс на успех – с этой точки зрения я Евгения Васильевича понимаю. Уверена, если бы руководство ФГР указало руководству нашего клуба на эту ситуацию раньше, до скандала дело бы не дошло. Но чисто по-человечески по отношению к «Ростову-Дон» это неправильно: клуб же всегда жертвует своими интересами ради интересов сборной, всегда отпускает игроков, даже когда те не совсем здоровы, и тут следует такой удар.

Я много наслышана о его методах, но меня это не пугает. Когда я росла на Украине, играла в детских и юношеских командах, тренеры культурными манерами не выделялись – могли и по заднице ударить, и за ухо дёрнуть, и нецензурно обругать, и накричать. В общем, я ко всему привыкла. Но если мне что-то не понравится, то вряд ли мы будем портить друг другу нервы.

Наверное, у каждого человека есть какой-то предел терпения, и я не исключение. Но мне кажется, что мы найдём общий язык – мы профессионалы, у которых одна цель. Я очень хочу сыграть на Олимпиаде и получить шанс побороться за олимпийскую медаль. В любом случае Евгений Васильевич – очень сильный специалист. Какие вопросы могут быть в этом плане к человеку, который привёл свою команду к золоту?! Повторю – мне было бы очень интересно с ним поработать», — рассказала Манагарова.

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