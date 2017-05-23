НОАК опубликовала Национальный план борьбы с допингом в российском спорте

На официальном сайте Независимой общественной антидопинговой комиссии был опубликован Национальный план борьбы с допингом в российском спорте. В частности, в документе утверждается о необходимости внедрения механизмов взыскания доходов спортсменов, тренеров и прочих лиц, уличённых в антидопинговых нарушениях.

«Внести в нормативные правовые акты изменения, внедряющие механизм обращения взыскания на доходы и имущество спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга, в случае последующего выявления совершения ими нарушений антидопинговых правил и применения к ним санкций уполномоченными организациями», — говорится в плане.