Колобков: ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты МПК

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) подготовил документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты восстановления в Международном паралимпийском комитете (МПК) из 67 необходимых. Накануне исполком МПК продлил отстранение ПКР.

«Начиная с августа 2016 года Минспорт оказывает максимально возможное содействие Паралимпийскому комитету России по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете. Знаю, что в настоящее время ПКР подготовлены информационные материалы и документы по выполнению 59 пунктов дорожной карты из 67 необходимых. Работа по реализации дорожной карты продолжается», — цитирует Колобкова ТАСС.