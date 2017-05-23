27-28 мая в Санкт-Петербурге пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7

В Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» 27 и 28 мая пройдёт Кубок европейских чемпионов по регби-7 среди мужских команд. В 2016 году Ассоциация регби Европы высоко оценила уровень проведения турнира в городе на Неве: тогда в чемпионате приняли участие 12 команд ведущих европейских клубов. В этом году Санкт-Петербург вновь завоевал право принимать на своих берегах этот престижный турнир.

Открытие турнира состоится 25 мая на Малой спортивной арене стадиона «Петровский» с участием ведущих игроков команды «Нарвская застава» под руководством капитана и лучшего регбиста Санкт-Петербурга 2016 года Сергея Гресева и президента федерации регби Санкт-Петербурга Михаила Зарицкого-Музыкуса.