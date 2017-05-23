Азербайджан рассматривает возможность проведения Олимпиады-2028

Министр молодёжи и спорта Азербайджана Азад Рагимов рассказал, что руководство страны рассматривает вероятность подачи заявки на проведение летних Олимпийских игр 2028 года.

«Выдвижение кандидатов на проведение Олимпиады в 2028 году начнётся в 2020 году. Решение о выдвижении Баку на проведение Игр будет приниматься президентом Азербайджана. Для этого мы должны оценить имеющуюся инфраструктуру и несколько её модернизировать в соответствии с требованиями Олимпийских игр», — приводит слова Рагимова «Интерфакс».