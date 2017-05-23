Путин: итоги минувшего зимнего сезона могли быть, мягко говоря, лучше

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по развитию физкультуры и спорта прокомментировал выступление российских спортсменов в минувшем зимнем сезоне.

«Не за горами очередная зимняя Олимпиада. Хотел бы отметить, что итоги прошедшего зимнего сезона могли быть, мягко говоря, лучше», — рассказал Путин.

На чемпионатах мира по олимпийским зимним видам спорта в сезоне-2016/17 было разыграно 102 медали. Россияне завоевали 20 наград: 4 золотые, 8 серебряных, 8 бронзовых. Первенствовали в общем зачёте немцы.