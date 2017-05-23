«Дина» победила «Газпром-Югра» и стала первым финалистом ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу в овертайме переиграла «Газпром-Югра» со счётом 4:2. Основное время завершилось вничью — 2:2.

Таким образом, подопечные Бесика Зоидзе победили в противостоянии со счётом 3-1 и вышли в финал, где сыграют либо с подмосковным «Динамо», либо с новосибирским «Сибиряком».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Полуфинал. Четвёртый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Дина» (Москва) — 2:4 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Понкратов, 18 (0:1), Чишкала, 35 (1:1), Чишкала, 36 (2:1), Прудников, 50 (2:2), Понкратов, 57 (2:3), Абрамов, 60 (2:4)

Счёт в серии: 1-3.