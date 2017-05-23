Путин: российский спорт должен быть чистым от допинга, это задача номер один

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал принятие национального плана по борьбе с допингом, который был опубликован во вторник, 23 мая.

«Я внимательно посмотрел, действительно, план всеобъемлющий, серьёзный. Самое важное — сформировать нетерпимое отношение к допингу вообще. Российский спорт должен стать чистым от допинга. Это задача номер один. Мы все должны работать над реализацией этого плана и достижением главной цели.

Прежде всего хочу поблагодарить всех специалистов, участвовавших в разработке плана. Понятно, в каких условиях они это делали, работа проведена очень большая, причём она велась только в интересах чистоты спорта, никаких других вводных не было. Было сделано максимум того, что можно было сделать. Согласен с предложением, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла бы на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ", — рассказал Путин на заседании президентского Совета по физкультуре и спорту.