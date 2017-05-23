Путин: с институтом информаторов связаны трагические страницы истории России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства о развитии в России института информаторов.

«Мы знаем, что Всемирное антидопинговое агентство всячески поддерживает идею, и здесь это изложено в разделе 2, в конце второго раздела. Речь идёт о проработке вопроса о принятии и реализации мер по развитию так называемого института информаторов.

Для нашей страны это имеет особое звучание, именно для нашей страны. Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как это ни печально, связаны трагические страницы в истории нашего государства. С этим институтом связаны массовые сталинские политические репрессии. Для нас это имеет особое значение. И если ВAДA на этом настаивает, то я понимаю разработчиков этого плана, но для нас очень важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни. Хочу обратить на это ваше внимание", — рассказал Путин на заседании президентского совета по физкультуре и спорту.