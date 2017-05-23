Дюмулин: я остановился на 16-м этапе «Джиро» из-за проблем с желудком

Лидер общей классификации веломногодневки Гранд-тура «Джиро д'Италия» голландец Том Дюмулин рассказал, почему потерял время в ходе 16-го этапа соревнований.

«Я плохо почувствовал себя на спуске. Вскоре я понял, что должен остановиться, так как не могу продолжать гонку из-за проблем с желудком. Конечно, я недоволен этим этапом. После возобновления гонки я продолжил бороться изо всех сил, но всё равно много проиграл лидерам. Конечно, иначе бы я был рядом с ними, но в итоге проиграл из-за не зависящей от меня проблемы», — приводит слова Дюмулина Cycling News.