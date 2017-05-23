«Чеховские медведи» повторно победили «Университет Лесгафта-Нева» в финале ЧР

«Чеховские медведи» во втором матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата России по гандболу переиграли питерский «Университет Лесгафта-Нева» со счётом 33:25. Накануне также была сильнее команда Владимира Максимова.
Третья встреча решающего противостояния состоится в субботу, 27 мая, в Санкт-Петербурге.
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Плей-офф. Финал. Второй матч
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Университет-Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 33:25 (17:10)
Счёт в серии: 2-0.