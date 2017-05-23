В Москве прошло второе судебное заседание по иску ФХМР к блогеру

22 мая в Лефортовском суде города Москвы прошло второе заседание по делу Федерации хоккея с мячом против блогера и болельщика красноярского «Енисея» Владимира Дёмкина. По мнению заявителя, ответчик опубликовал на сайтах ряд материалов, которые содержат сведения порочащего характера в отношении Федерации хоккея с мячом России и её руководителя Бориса Скрынника, а также наносят вред деловой репутации. Истец попросил перенести заседание, чтобы иметь возможность провести лингвистическую экспертизу. Следующее заседание назначено на 7 июня.

«Я считаю, что сейчас представители ФХМР просто ищут любые зацепки, чтобы поддержать свои начальные доводы. Пока фактически затягивают процесс и делают его более дорогим – по предположительным оценкам, стоимость экспертизы будет в районе 45 тыс. рублей. Думаю, они хотят как можно дальше отодвинуть незавидный финал этой истории. Все факты, которые приведены в материалах, сопровождаются ссылками из свободных источников. Так вот, нет ни одной претензии к фактам – все их претензии только к моим оценкам происходящих событий. А согласно законам РФ, личное мнение и оценки могут быть опровергнуты только в рамках свободной дискуссии, но никак не в суде.

Считаю, что тут дело принципа со стороны истца – наказать меня, чтобы другим неповадно было. Хотя вся суть их требований сводится только к удалению материалов. Но материалы уже сделали своё дело. Цель материалов была привлечь внимание к фигуре Скрынника. Я думаю, что цель достигнута. Как бы завуалированно это ни преподносилось, но эти блоги наряду с другими событиями, которые произошли в этом сезоне в хоккее с мячом, привели к тому, что внимание к хоккею с мячом было привлечено со стороны руководства нашего государства. Неспроста главой попечительского совета стал именно Георгий Боос. Я уверен, что это только первый шаг", — прокомментировал ход процесса Дёмкин, слова которого приводит корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.