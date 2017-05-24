Путин: легко запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП…

Президент РФ Владимир Путин призвал определиться с единым названием и структурой спортивных школ.

«Главное — воспитание здорового подрастающего поколения, которое должно разделять ценности активного образа жизни и физической культуры. Система спортивной подготовки детей и молодёжи у нас, безусловно, есть. Она складывалась десятилетиями. Но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки, технологии, а также новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов. Наша цель — обеспечить конкурентоспособность юных атлетов, всего российского спорта, сохранить позиции лидеров по очень многим направлениям.

Прежде всего необходимо обеспечить непрерывность подготовки спортивного резерва — от секций в школах до спортивных вузов, от дворовых команд до сборных страны. Программы дополнительного образования и стандартов в спорте должны быть гармонично увязаны и подчинены общим требованиям, представлять собой единый педагогический процесс.

Важно определить тип организаций, которые занимаются спортивным резервом, их статус, и пора разобраться с названиями. Очень просто запутаться: у нас какие-то ДЮШСР, ШОР, ДЮШС, СШ, ЦСП, ЦОП и бог знает что ещё. По сути, они все занимаются одним и тем же — воспитывают атлетов. Вне зависимости от ведомственной принадлежности они должны иметь универсальные названия, понятную систему контроля и руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки", — рассказал Путин на совещании президентского совета по физкультуре и спорту.