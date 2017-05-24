В 2016 году продажи мельдония в России увеличились в 2,5 раза

В 2016 году продажи лекарств, содержащих мельдоний, на территории России увеличились в 2,5 раза и составили в денежном эквиваленте 1,3 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию DSM Group. По данным аналитиков, основная причина роста популярности этих препаратов — допинговый скандал, разразившийся после включения мельдония в список запрещённых с 1 января 2016 года.

По информации Всемирного антидопингового агентства, мельдоний был обнаружен в допинг-пробах 49 российских спортсменов, сданных в период с 15 февраля по 29 мая 2016-го. Позднее ВАДА отменило временное отстранение в отношении всех россиян (сдавших положительные допинг-тесты на мельдоний), кроме теннисистки Марии Шараповой, признавшейся, что она употребляла препарат после 1 января.