Президент РФ Владимир Путин призвал сократить финансирование профессионального спорта и уделить повышенное внимание поддержке талантливых ребят и проведению спартакиад.

«Следует подумать о поддержке талантливых ребят. В ряде регионов уже работает система грантов для перспективных спортсменов. Считаю возможным реализовать такую систему на федеральном уровне. Это позволит выявлять и вести к успеху лучших из лучших. Средства на эти цели надо изыскать в том числе за счёт сокращения финансирования профессионального спорта. Сегодня по тем каналам направляются очень большие деньги и не всегда обоснованно.

Неотъемлемой частью спортивного образования и процесса отбора одарённой молодёжи всегда были и остаются соревнования. Российский спортивный календарь достаточно разнообразен, насыщен, но в нём явно не хватает общенационального события, которое дало бы поклонникам спорта возможность увидеть наших лучших атлетов, представляющих разные виды спорта. Ещё в 2013 году мы приняли решение о проведении летних и зимних спартакиад по дисциплинам, входящим в олимпийскую и паралимпийскую программы. Однако это решение так до конца и не было реализовано на практике, хотя всё для этого есть. Надо предусмотреть возможность участия иностранных спортсменов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы. Прошу правительство обеспечить подготовку и проведение спартакиад», — сказал Путин на заседании президентского совета по физкультуре и спорту.