На подготовку спортивного резерва в РФ в 2016 году было выделено 132 млрд рублей

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что в 2016 году на подготовку спортивного резерва было выделено 132 млрд рублей. По сравнению с 2014 годом эта сумма выросла почти на 10 млрд, отметил он.

«Помимо главной цели — вовлечения людей в систематические занятия физической культурой и спортом, — немаловажной видится задача, связанная с обеспечением высокого уровня мастерства российских атлетов. Напомню, что согласно стратегии развития физической культуры и спорта наша цель — быть в тройке призёров на Олимпийских играх.

В этой логике организована система подготовки спортивного резерва. Она включает в себя более 5 тысяч физкультурно-спортивных организаций, почти 50 тысяч объектов спорта и 3,3 миллиона спортсменов, из которых 12,5 тысячи входят в состав национальной сборной России. Нашу сборную обеспечивают более 4 тысяч специалистов, а всего в системе подготовки спортивного резерва работает свыше 95 тысяч тренеров.

Финансовое обеспечение этой работы консолидированное — из федерального и региональных бюджетов. В 2016 году в сравнении с 2014 годом оно выросло почти на 10 млрд рублей и составило 132 млрд рублей. Только на развитие базовых видов спорта субъектами Федерации за три последних года из федерального бюджета направлено более 1,8 млрд рублей. Постоянно совершенствуется нормативная база, развивается отраслевой федеральный закон», — сказал Колобков на заседании на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.