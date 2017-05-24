Мутко: чтобы проводить Спартакиады, придётся закрыть параллельный зачёт

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о факторах, которые мешают проведению Спартакиад в стране.

«По Спартакиаде мы очень осторожны, поскольку календарь настолько перегружен и нужно искать окно. Что такое Спартакиада? Раньше на неё съезжались все республики СССР и мы соревновались. Сейчас есть две-три причины. Первое — в этом году нам нельзя проводить чемпионаты России, а это должен быть всероссийский чемпионат по всем видам спорта — Спартакиада. Поэтому мы решили для начала выстроить Спартакиаду учащихся, Спартакиаду молодёжи. Прошли это и сейчас подходим к тому, что мы готовы. Только нужно будет понять, как это сделать, чтобы всё вмонтировать, ведь каждый вид спорта имеет свою квалификационную систему отбора на Олимпиаду.

Второй сдерживающий момент — это так называемые двойные-тройные зачёты, когда спортсмен числится в одном регионе, в другом. Что им делать, за какой регион выступать? За тех, кто больше платит? Пока сегодня мы это не закрываем, поскольку исходим из интересов спортсменов: спортсмен может вырасти в Ханты-Мансийске и второй зачёт получать в Москве, которая предоставляет больше возможностей. Когда проходит награждение победителя, объявляют его представителем Москвы, Ханты-Мансийска и, к примеру, Санкт-Петербурга. Тогда нам придётся принимать решение закрывать параллельный зачёт. Иначе придётся крайне сложно понять, к какому региону прибавлять очки. Данный вопрос крайне актуален и важен, будем его решать», — сказал Мутко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.