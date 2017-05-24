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Белова заняла 15-е место на турнире по конкуру в Австрии

24 мая 2017, среда. 09:15. Другие

Российская спортсменка Наталья Белова приняла участие в международном турнире по конкуру в австрийском конноспортивном центре «Магна Расино». В маршруте 145 см Бриллиантового Тура с перепрыжкой она на Квик Шайне заняла 15-е место с результатом 86,25 секунды; 5 штрафных очков.

Победу одержала представительница Австрии Астрид Кнайфель на Дюк де Ревель — 42,02 секунды; 0 штрафных очков. Вторым стал венгр Сабольч Крукшо на Чакко Блю — 42,35 секунды; 0 штрафных очков. Третье место занял словак Мариан Стангель на Бадарко — 86,81 секунды; 0 штрафных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 мая 2017, среда
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