Волков: если брать главные старты, можно сказать, что это был успешный сезон

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Алексей Волков подвёл итоги своего выступления в минувшем сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занял 56-е место. На чемпионате мира в Хохфильцене Волков выиграл золото в составе эстафетной четвёрки.

«Если сравнивать этот сезон с предыдущим, то это небо и земля. В этом году было 30 стартов, я нигде не сидел, постоянно стартовал, пытался себя реализовывать. Где-то получилось хорошо, где-то более-менее. В целом, если брать главные старты, то можно сказать, что это был очень успешный сезон», – сказал Волков в интервью каналу ОКР.