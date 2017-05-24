Мутко: главное, чтобы все понимали, что допинг — это плохо

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал утверждение в России национального плана по борьбе с допингом и рассказал о прошедшем в Краснодаре заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

«У нас был национальный план, видение борьбы с допингом, но не все аспекты сработали — было большое количество нарушений антидопинговых правил в лёгкой и тяжёлой атлетике, ряде других видов спорта. В связи с тем, что на основании доклада ВАДА наша система была урезана в правах, мы приняли решение ещё раз изучить эту ситуацию. Смирнов вчера доложил план на совете, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны. Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг — это плохо. Надо усердно тренироваться, использовать современные технологии, без допинга можно побеждать.

Совет при президенте РФ по спорту — явление уникальное, в ходе него идёт дискуссия о развитии спорта, о направлении, в котором мы движемся. Главной темой заседания стала подготовка спортивных резервов, было высказано много интересных, конструктивных предложений. Мы исходили из того, что спорт высших достижений в достаточной степени отрегулирован, но есть вопросы по обеспеченности видов спорта базами, также есть вопросы единых стандартов, поддержки талантов, системы соревнований. Коллеги высказали свои рекомендации, сейчас мы проанализируем их, далее будет поручение президента РФ. Мы внесём озвученные предложения на заседание правительства, будет подписано распоряжение, разработан план реализации стратегии развития физической культуры и спорта до 2025 года. Система есть, и она получит дальнейшее развитие и поддержку", — цитирует Мутко ТАСС.