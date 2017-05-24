Кинтана: я не хотел атаковать, потому что уважаю Дюмулена

Колумбийский велогонщик команды Movistar Найро Кинтана рассказал, почему не стал атаковать на 16-м этапе «Джиро д’Италия», узнав, что лидер генеральной классификации голландец Том Дюмулен из Sunweb был вынужден остановиться из-за проблем с желудком.

«Ближе к концу этапа лидер отстал по определённым причинам. Я не атаковал и не хотел пользоваться ситуацией, потому что уважаю Дюмулена за то, что он по-джентльменски повёл себя после моего падения в воскресенье. Мы уважаем его, однако другие команды решили улучшить свои результаты в такой ситуации. Каждый поступает так, как считает нужным», — цитирует Кинтану Biciciclismo.